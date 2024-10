video suggerito

Chi era Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano: è stato accoltellato al cuore Manuel Mastrapasqua aveva 31 anni e viveva a Rozzano con la madre: è stato ucciso nella notte da una persona, che è ancora ricercata. Lavorava in un supermercato in zona Niguarda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Manuel Mastrapasqua, l'uomo di 31 anni che è stato ucciso in viale Romagna a Rozzano, comune che si trova alle porte di Milano. Il delitto è avvenuto alle 3 di notte. I carabinieri stanno cercando di risalire al volto dell'assassino, che è scappato subito dopo l'omicidio. Il 31enne è stato trovato agonizzante con il portafogli e il suo cellulare: è morto poi in ospedale. Al momento gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi.

Chi era Manuel Mastrapasqua

"Veniva con me al liceo Calvino era serio, educato e molto tranquillo. Sono sconvolta per quanto gli è accaduto. Anche se non lo vedevo da tempo", ha raccontato un'ex compagna al quotidiano Il Giorno. La vittima viveva in via Lilla a Rozzano con la mamma e un fratello. L'omicidio è avvenuto mentre stava rientrando a casa dal lavoro. L'uomo lavorava in un supermercato in zona Niguarda. Il suo turno di lavoro finiva a mezzanotte. È possibile che abbia preso l'ultima corsa del tram 15, che parte attorno alle due dal capolinea di Piazza Duomo a Milano. Arrivato all'altezza della torre Telecom, è sceso dal mezzo.

Come è morto Manuel Mastrapasqua

Il 31enne è stato aggredito e colpito con un fendente al cuore: è caduto al suolo in una pozza di sangue. Il corpo è stato trovato da una pattuglia di carabinieri, che stava transitando da lì. Sono stati subito chiamati i medici e i paramedici del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, installate in zona e lungo il trafitto. Da quei filmati si spera di poter rintracciare l'assassino. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane. Sono stati inoltre sequestrati tutti i dispositivi elettronici.