Omicidio di Porta Romana, l’82enne Pierantonio Secondi ucciso a coltellate: caccia al killer È caccia all’uomo a Milano per l’omicidio di Pierantonio Secondi, l’82enne trovato senza vita ieri nel suo appartamento di Porta Romana. Sospettato numero uno, un uomo di 35 anni di origini romene.

A Milano è scattata la caccia all'uomo per l'omicidio di un uomo di 82 anni, Pierantonio Secondi, ucciso con armi da taglio nel suo appartamento di via Giulio Romano, in zona Porta Romana. L'anziano è stato sopraffatto da un uomo nella sua abitazione verso le nove di ieri sera, lunedì 6 dicembre, quando la porta di casa è stata abbattuta con una motosega.

Ottantaduenne ucciso in casa, la vittima è Pierantonio Secondi

I sospetti al momento si concentrano su un individuo di 35 anni di origine romena che negli scorsi mesi era stato raggiunto da una denuncia per stalking dalla vittima 82enne. Secondo quanto riportato, i due avrebbero avuto una frequentazione terminata con minacce e violenze nei confronti dell'anziano. Per questo motivo, il presunto omicida era stato raggiunto anche da un divieto di avvicinamento, notificatogli ad ottobre. Mentre ieri, un altro provvedimento, non ancora notificato, gli impediva di avvicinarsi alla sorella dell'82enne e ad un suo amico. Il 35enne sarebbe stato visto fuggire da alcuni vicini di casa mentre sul luogo del delitto avrebbe "scordato" effetti personali a lui riconducibili. In più, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, gli inquirenti avrebbero trovato alcune mail stampate in portineria in cui si leggerebbero i motivi dell'assassinio dell'anziano. Ora in tutta la città è caccia al killer.

Anziano trovato morto in casa con ferite da armi da taglio

Pierantonio Secondi viveva da solo nel suo appartamento, in passato condiviso con la sorella. Tutto è successo intorno alle 21 quando il killer ha sfondato la porta della sua abitazione con una motosega. A dare l'allarme alle forze dell'ordine, sono stati i vicini che hanno immediatamente allertato il 112 riportando rumori sospetti dall'appartamento adiacente. Sul posto si sono quindi precipitati i carabinieri del Radiomobile che hanno notato del fumo uscire dall'abitazione dell'anziano. Nessun incendio, però. Solo la combustione provocata dalla motosega sul legno. Una volta entrati nell'appartamento, i militari hanno trovato il cadavere dell'82enne.