Anziano di 82 anni ucciso a coltellate in casa sua: colpito anche con una motosega Un uomo di 82 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento: sul corpo una ferita alla testa con un’arma da taglio e altre ferite procurate con una motosega.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato il cadavere di un uomo di 82 anni a Milano: il corpo è stato rinvenuto in un'abitazione di via Giulio Romano al civico 27. Per il momento non è ancora chiaro il movente di questo omicidio. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo è stato trovato con una ferita da arma da taglio alla testa e con diverse ferite procurate da una motosega. Si è alla ricerca del responsabile.

I malviventi sono scappati

I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano sono intervenuti in un'abitazione al settimo piano. L'82enne è celibe e incensurato. Non è ancora chiaro se a introdursi nel suo appartamento sia stata una persona o un gruppo di malviventi. Quello che è certo è che, secondo una prima ricostruzione, chiunque è entrato lo ha fatto creando un foro nella porta di ingresso con una motosega. Dopodiché hanno accoltellato l'uomo. La motosega e due coltelli da cucina sono stati trovati sul pavimento. I malviventi sono poi scappati. I carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda.

A Milano, 90enne uccisa da due uomini

Non è ancora chiaro quale sia stato il movente, ma l'episodio ricorda quanto avvenuto il 31 ottobre in un'altra casa di Milano dove a morire è stata una donna di 90 anni. In quell'occasione, a ucciderla con un ferro da stiro erano stati due uomini di 22 e 44 anni che avevano tentato di rapinarla. Dopo la tragedia, avevano provato a dare fuoco all'appartamento. La donna era ipovedente e con problemi di udito, ma nonostante questo è stata uccisa brutalmente. I due, dopo essere stati arrestati, hanno confessato il loro gesto.