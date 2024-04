video suggerito

L’autopsia su Joy Omoragbon, uccisa dal marito: “Fatale la coltellata al cuore” Nella giornata di giovedì 28 marzo 2024 una donna è stata uccisa dal marito in un’abitazione di via Donizetti 19 a Cologno al Serio, comune che si trova in provincia di Bergamo. Ieri mercoledì 3 aprile è stata svolta l’autopsia: le sarebbero state inferte sei coltellate, tre alla schiena e tre al torace. Quella fatale le ha trafitto il cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di giovedì 28 marzo 2024 una donna è stata uccisa dal marito in un'abitazione di via Donizetti 19 a Cologno al Serio, comune che si trova in provincia di Bergamo. I carabinieri della compagnia di Treviglio, infatti, hanno trovato il cadavere di una 49enne con diverse coltellate. A ucciderla sarebbe stato il marito di 45 anni che dopo alcuni giorni in carcere, è stato trasferito nel reparto di Psichiatria al Papa Giovanni XXIII. L'avrebbe colpita con un coltello da cucina.

La vittima si chiamava Joy Omoragbon mentre il compagno si chiamava Aimiose Osarumwense. Ieri mercoledì 3 aprile è stata svolta l'autopsia: le sarebbero state inferte sei coltellate, tre alla schiena e tre al torace. Quella fatale le ha trafitto il cuore.

Dagli approfondimenti delle forze dell'ordine, è emerso che l'uomo era stato già indagato nel 2013 perché accusato di lesioni e minacce aggravate sempre nei confronti della vittima. Il fascicolo sarebbe stato archiviato con la non punibilità dell'uomo che soffrirebbe di problemi psichici. Nel 2014 è stato infatti sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Dal 2014 sarebbe stato preso in cura presso alcuni centri psico sociali.

A novembre 2023 l'uomo avrebbe interrotto le cure. Nel dicembre 2023, inoltre, avrebbe perso il lavoro in un autolavaggio e sarebbero avvenuti i primi litigi. Due giorni prima del femminicidio, lo aveva accompagnato in un Cps.

Durante l'interrogatorio davanti alla pubblico ministero, il 45enne ha infatti raccontato: "Ero spaventato dalle ombre". La convivente si sarebbe arrabbiata, avrebbero litigato e lui avrebbe impugnato il coltello.