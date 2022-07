Omicidio di Malnate, i vicini della 73enne trovata morta: “La cercava uno sconosciuto” I vicini di Carmela Fabozzi, la pensionata trovata morta in casa a Malnate (Varese), avrebbero raccontato di aver visto uno sconosciuto che la cercava. I carabinieri sono alla ricerca del suo assassino.

A cura di Ilaria Quattrone

L'avrebbe cercata uno sconosciuto e a dirlo sono i suoi vicini di casa: Carmela Fabozzi, pensionata di 73 anni, è stata trovata morta in casa sua a Malnate, comune provincia di Varese. I carabinieri da ieri sono alla ricerca del suo assassino. Da una prima perlustrazione dell'appartamento, sembrerebbero esserci diverse anomalie.

Le anomalie

La prima è che la porta è stata trovata chiusa: ascoltando alcuni vicini di casa, sembrerebbe che invece la lasciasse sempre aperta. La seconda riguarderebbe i fili dove Carmela era solita stendere i vestiti: sembrerebbe infatti che dopo aver ritirato i vestiti, avrebbe lasciato le molette. Un'azione che chi la conosce considera strana e non da lei.

Lo sconosciuto che la cercava

Questo potrebbe indicare che l'uomo potrebbe aver ucciso la 73enne mentre la stessa ritirava i panni. Non è ancora chiaro quale sia l'arma utilizzata dal suo assassino. Il suo corpo è stato trovato nella serata di venerdì 22 luglio dal figlio. Certo è che non era una persona interessata ai suoi averi considerato che sono stati trovati in un comò i soldi della pensione.

Leggi anche Perché il compagno della donna trovata morta a Casalmaggiore è indagato per omicidio

In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", una vicina avrebbe raccontato che un tizio sui sessant'anni avrebbe cercato "la signora Carmela". Un uomo che, come definito da un altro vicino, era "assai anonimo". L'uomo misterioso sarebbe stato visto alcune settimane fa in compagnia proprio di Carmela.

Il figlio non è indagato

Al momento il figlio non risulta essere indagato: la posizione dell'uomo, imprenditore edile in Svizzera, sarebbe "comprovata" e risulterebbe estraneo al delitto. Almeno per ora. In casa non sono stati trovati elementi che lasciano pensare alla presenza di un ospite. Non sono state poi trovate telecamere di sicurezza che potessero aiutare a identificare il possibile assassino.