Omicidio Carmine D’errico, resta in carcere il figlio Lorenzo: si attende ancora la decisione del giudice Nulla ancora è stato deciso sulla convalida dell’arresto per Lorenzo D’Errico, in carcere con l’accusa di aver ucciso il padre 65enne.

Carmine D’Errico e il figlio Lorenzo

A breve il giudice per le indagini preliminari si esprimerà sulla convalida dell'arresto per Lorenzo D'Errico, il 35enne in carcere con l'accusa di aver ucciso e provato a distruggere il corpo del padre scomparso lo scorso 30 dicembre da Cusano Milanino. In attesa della decisione del giudice l'uomo resta in carcere dopo che il suo arresto era stato deciso per l'alto pericolo di fuga. La svolta sul caso era arrivato lo scorso 21 gennaio quando alcuni ragazzini avevano trovato in un capannone abbandonato di Cerro Maggiore, dove si trovavano per girare un video musicale, il cadavere di un uomo con il volto carbonizzato. Il test del Dna aveva poi confermato che si trattava del 65enne Carmine D'Errico. Così il castello di bugie del figlio cade improvvisamente.

La versione del figlio e le contraddizioni

Lorenzo D'Errico aveva raccontato agli inquirenti che il padre era uscito in macchina per andare a prendere una pizza con la macchina e non era più tornato. Quella stessa macchina che qualche giorno dopo le telecamere della zona attorno alla loro casa di Cusano Milanino hanno ripreso entrare in garage guidata proprio dal 35enne. Stando a quanto spiegano i carabinieri a Fanpage.it, a incastrare il figlio sarebbe stato anche il suo cellulare: la cella aveva permesso di localizzare il telefono di Lorenzo proprio a Cerro Maggiore il giorno successivo alla morte. Solo dopo aver abbandonato il corpo del padre nel capannone il 35enne aveva deciso di cambiare il telefono. Nulla sono serviti anche i suoi tentativi di pulire tutta casa: dalle prime informazioni infatti Carmine sarebbe stato ucciso con 40 colpi di martello in cucina. Poi successivamente il corpo è stato caricato sull'auto della fidanzata di Lorenzo, nel momento dell'omicidio all'estero, e spostato a Cerro Maggiore. Sia in cucina che sull'auto sono state trovate tracce di sangue. Così come le apparizioni nel programma tv Chi l'ha visto?, in cui Lorenzo chiedeva aiuto per trovare il padre, non hanno mai ingannato gli inquirenti che qualche giorno dopo hanno emesso l'ordine di arresto.