Carmine esce per prendere la pizza e non torna a casa, scomparso da allora: si indaga per omicidio Allarme a Cusano Milanino dove un uomo di 65 anni, Carmine D’Errico, risulta scomparso dal 30 dicembre 2021. Era uscito per andare a prendere le pizze e non è mai tornato a casa.

Era uscito di casa la sera del 30 dicembre 2021 dicendo al figlio che sarebbe andato a comprare una pizza ma non è mai tornato a casa. È scattato da allora l'allarme a Cusano Milanino per la scomparsa di Carmine D'Errico, 65enne le cui tracce si sono perse da ormai quasi un mese. Sono passati quasi trenta giorni da quando è stato visto l'ultima volta e il suo cellulare risulta spento da allora.

Carmine esce per prendere le pizze e scompare nel nulla

Il caso è stato trattato anche da "Chi l'ha visto?", in onda sulla Rai, tramite il cui programma sono stati lanciati numerosi appelli per indurre la cittadinanza ad attivarsi qualora l'avesse visto in giro. Secondo quanto riferito dal programma tv, D'Errico avrebbe avuto in programma una breve vacanza con alcuni amici che sarebbe dovuta iniziare il 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. Carmine però non si è mai presentato all'appuntamento. Come riporta MilanoToday, l'uomo sarebbe in possesso di una pistola lasciata a casa, mentre con sé potrebbe avere uno spazzolino da denti e il pigiama.

Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti

Per quanto riguarda altre tracce, la sua automobile è stata trovata a pochi metri di distanza dalla sua abitazione e nei prossimi giorni sarà analizzata e perquisita dalle forze dell'ordine che stanno indagando sulla sua scomparsa. Al momento, le indagini seguono la pista che porta all'omicidio dell'uomo: la Procura avrebbe infatti aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. I caso di possesso di informazioni utili relative ad avvistamenti o altri dettagli, ci si può rivolgere alle autorità di Cusano Milanino.