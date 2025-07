Incendio a Sesto San Giovanni: 20enne trovato morto tra le fiamme, sul corpo ferite da taglio

Trovate ferite da arma da taglio sul cadavere del ventenne che questa mattina, martedì 22 luglio, è stato trovato carbonizzato in un appartamento andato a fuoco a Sesto San Giovanni (Milano). Le forze dell’ordine indagano per omicidio.

Sono state trovate alcune ferite da arma da taglio sul cadavere del ventenne che questa mattina, martedì 22 luglio, è stato trovato carbonizzato in un appartamento andato a fuoco in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni (Milano). Dunque, per gli inquirenti, si tratterebbe di omicidio.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'incendio sarebbe divampato nella camera da letto dove la vittima, non ancora identificata, stava dormendo. L'ipotesi degli investigatori è che il rogo sia stato appiccato dopo l'omicidio del giovane. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Milano coordinata dalla procura di Monza.

L'incendio e le parole di un testimone

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'incendio sarebbe divampato intorno alle 3:40 di questa notte nell'appartamento al piano terra del palazzo in via Fogagnolo 130. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni, gli operatori sanitari 118 e la polizia scientifica.

Stando ai primi accertamenti della polizia, si tratterebbe di un omicidio. Ad avvalorare tale tesi le ferite da arma da taglio che sono state rinvenute sul corpo del ventenne che, dunque, sarebbe stato ucciso prima dell'incendio. Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona a Fanpage.it, il rogo sarebbe partito dalla camera da letto dell'appartamento dove sembra che il ventenne vivesse insieme alla madre. I testimoni hanno anche raccontato di aver visto una persona uscire dal condominio in barella con l'ossigeno proprio alle prime ore di questa mattina.

"Sono stato svegliato da una vicina che ha cominciato a bussare alla mia porta. Sono uscito e abbiamo visto il fumo sulle scale. Abbiamo cominciato a urlare ‘incendio' e siamo scappati in strada", ha riferito uno dei condomini a Fanpage.it. "Eravamo tra gli ultimi, non ci siamo accorti di nulla, gli altri condomini erano già tutti fuori insieme ai pompieri". Sull'identità del ventenne deceduto, però, non ha saputo fornire informazioni. "Non conoscevo il ragazzo perché in quell'appartamento gli inquilini cambiavano continuamente".