Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

Una persona è morta a causa di un incendio che si è sviluppato questa notte, intorno alle 3.40, in un appartamento al piano terra di un edificio di quattro piani in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni, hinterland di Milano. Per cause ancora tutte da accertare le fiamme sono divampate in uno dei vani dell'appartamento, e hanno così causato il decesso dell'occupante.

Sul posto, con gli agenti di polizia Scientifica e i sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che hanno provveduto, oltre che a bonificare l'area, anche ad evacuare l'intero edificio. Le famiglie da poco sono rientrate nei rispettivi appartamenti. Sono ignote al momento le generalità della vittima.