Oltrepassa le barriere in metallo e viene investito da un pullman in circonvallazione, è gravissimo Un uomo di 32 anni è stato investito nella mattinata di oggi a Milano da un pullman in circonvallazione. È stato ricoverato in condizioni gravissime.

Dramma nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 agosto, a Milano. Un uomo di 32 anni è stato investito da un pullman lungo la circonvallazione esterna in via Nazario Sauro, nei pressi dell'incrocio con via Ippolito Rossellini. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 11 quando una chiamata ha raggiunto il centralino del 118 regionale chiedendo l'intervento immediato dei sanitari.

Uomo investito in circonvallazione a Milano, è gravissimo

L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha dunque inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Con il personale medico è arrivata anche una pattuglia della polizia locale i cui agenti hanno regolamentato il traffico e messo in sicurezza l'area per permettere ai paramedici di soccorrere il 32enne. La vittima dell'incidente, originaria del Marocco, è stata trovata in gravissime condizioni. Intubato sul posto, l'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano mentre i sanitari operavano le manovre di rianimazione.

Il pullman non aveva spazio per evitare l'impatto col 32enne

Avviate immediatamente le indagini da parte degli agenti della locale che, dopo i primi rilievi, hanno provato a dare una prima ricostruzione dell'incidente. Secondo quanto comunicato, il 32enne sarebbe stato travolto dal pullman dopo aver oltrepassato la barriera di metallo che divide lo spartitraffico dalla carreggiata. L'impatto sarebbe stato molto violento ed inevitabile. Il conducente del mezzo pesante, infatti, non avrebbe avuto tempo e spazio per evitarlo. Al momento non è noto se l'uomo sia in pericolo di vita o meno.