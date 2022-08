Si schianta contro il guardrail e viene sbalzata fuori dall’auto, gravissima una donna Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata sbalzata fuori dalla sua automobile a seguito di un violento scontro con il guardrail.

Immagine di repertorio

Spaventoso incidente nella notte tra ieri e oggi, lunedì 29 agosto, a Cinisello Blasamo, in provincia di Milano. Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata sbalzata fuori dalla sua automobile a seguito di un violento scontro con il guardrail. La 50enne si trovava a bordo della macchina quando, verso le tre del mattino, è andata a sbattere contro l'ostacolo. L'impatto l'ha fatta sbalzare e cadere violentemente a terra.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il sinistro è avvenuto in via Monfalcone, a pochi chilometri dall'autostrada A4. Sul posto il 118 regionale ha immediatamente inviato un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari, arrivati insieme ai carabinieri di Sesto San Giovanni, hanno trovato la donna in condizioni molto preoccupanti. Dopo averla stabilizzata sul posto, i soccorritori hanno trasportato la 50enne in codice rosso e con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata.

Al momento non sono note le sue condizioni di salute, solo che le ferite riportate nello schianto necessitano di un'attenzione particolare del personale medico della struttura. Nel frattempo i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno avviato gli accertamenti ed effettuato i rilievi per ricostruire esattamente la dinamica dello schianto. I militari indagano sui motivi che hanno portato la donna a scontrarsi contro il guardrail. Alla base dell'incidente, forse un colpo di sonno o una distrazione. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli: nessun altro ferito oltre alla conducente dell'auto.