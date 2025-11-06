Olimpiadi Milano-Cortina, il giudice: “Il decreto del Governo per salvare la Fondazione è incostituzionale”

Nella giornata di oggi, giovedì 6 novembre 2025, la giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, ha trasmesso alla Corte Costituzionale gli atti d'inchiesta della Procura di Milano che indaga per turbativa d'asta e corruzione sugli appalti e le gare del settore digital svolte dalla Fondazione Milano-Cortina. In particolare, la magistrata ha chiesto alla Consulta di esprimersi sulla legittimità del "Salva Olimpiadi".

Il decreto legge era entrato in vigore nell'estate 2024 e ha consentito di ritenere la Fondazione un "ente di diritto privato". In particolare, sostiene che le attività della Fondazione non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non è un organismo di diritto pubblico. Anzi. Opererebbe, sempre stando a quanto riportato nel decreto, sul mercato "in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali". Di conseguenza se non è un ente pubblico, non può esserci reato di turbativa d'asta. In questo modo, tutelerebbe la Fondazione e costringerebbe la Procura di Milano ad archiviare ben due ipotesi di turbativa d'asta. I pm avevano già sollevato la questione incostituzionalità, che adesso è stata ravvisata anche dalla giudice. Da qui, la richiesta di un intervento della Consulta.

I procedimenti a rischio sarebbero a due. Il primo è quello che vede indagati l'ex amministratore delegato Vincenzo Novari e l'ex dirigente Massimiliano Zuco. Per la precisione, sono stati indagati per una gara per i servizi digitali appaltati nel 2021 alla società Vetrya. Il secondo è quello a carico di altri quattro indagati per una seconda gara del 29 giugno 2023 che appaltava gli stessi servizi a Deloitte Consulting srl. Entrambi i procedimenti resteranno sospesi fin quando non deciderà la Corte Costituzionale.