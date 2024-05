Chi è Vincenzo Novari, l’ex AD della Fondazione Milano-Cortina 2026 indagato per corruzione

video suggerito

Vincenzo Novari, 64 anni, è accusato di corruzione e turbativa d'asta per le indagini della Guardia di Finanza sugli appalti per l'ecosistema digitale della Fondazione Milano-Cortina 2026. Tanti i suoi incarichi di dirigente, tra tutti è stato fondatore di 3 Italia. Novari è conosciuto anche per essere il compagno della conduttrice di Rai 1 ed ex Miss Italia 2001 Daniela Ferolla.

A cura di Giorgia Venturini

Vincenzo Novari, 64 anni, è tra i tre indagati dell'inchiesta della Procura di Milano sulla corruzione dietro a un appalto delle olimpiadi invernali 2026. I fatti a lui contestati risalgono quando era amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina: è accusato di corruzione e turbativa d'asta. Con lui anche Massimiliano Zuco, ex dirigente della Fondazione, e Luca Tomassini, ex rappresentante legale della Vetrya, (ora Quibyt).

Ma chi è il genovese Vincenzo Novari? Si tratta di un manager di successo che ha ricoperto il ruolo di direttore marketing di importanti società d'Italia: i suoi incarichi di successo sono stati – giusto per citarne due – in L’Oreal e Saiwa. Ma è stato anche il fondatore di 3 Italia, ovvero il primo operatore di telefonia mobile a offrire il 3G in Italia. Fino ad arrivare a essere l'ad di Fondazione Milano-Cortina. Nel 2022 al suo posto è subentrato Andrea Varnier, nominato dal ministro Andrea Abodi.

Vincenzo Novari è conosciuto anche per essere il compagno della conduttrice di Rai 1 ed ex Miss Italia 2001 Daniela Ferolla: il matrimonio tra i due è fissato per il prossimo 22 giugno.

Chi è Vincenzo Novari, la carriera del manager coinvolto nell'inchiesta Milano-Cortina

Nel mondo dell'imprenditoria Vincenzo Novari è noto per i suoi successi legati all'hi-tech e alle telecomunicazioni. La sua carriera inizia dopo la sua laurea in economia aziendale all'università di Genova, sua città natale, nel 1985. Il tempo di entrare nel mondo del lavoro e dopo sue soli anni è direttore marketing per Parfume et Collections, che fa parte del gruppo L’Oréal. Nel 1993 approda nel gruppo Dadone ricoprendo incarichi nella Johnson Wax e in Saiwa.

La svolta quando entra nel mondo della telefonia: diventa prima direttore marketing di Omnitel Pronto Italia spa e poi amministratore delegato di Omnitel 2000. Sarà lui poi nel 2000 il fondatore di Andala Spa, ovvero quella che poi diventarà 3 Italia. Sarà lui il primo con la sua azienda ha offrire il 3g in Italia. Lascia infine l'azienda nel 2016 quando 3 Italia si fonde a Wind. La sua carriera continua come consulente per i cinesi di CK Hutchinson e per il gruppo dei videogiochi Commodore.

Entra nella sfida dell'organizzazione dei Giochi olimpici nel 2019 quando l'allora ministro dello Sport Vincenzo Spadafora lo nomina amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026: a votarlo è stato un tavolo rotondo a cui hanno partecipato il presidente del Coni Giovanni Malagò, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’allora primo cittadino di Cortina, Gianpietro Ghedina, il presidente della provincia autonome di Trento Maurizio Fugatti, l'attuale presidente della Regione autonoma del Trentino Alto Adige Arno Kompatscher (all'epoca presidente della provincia autonomia di Bolzano). Durante il governo di Matteo Renzi c'è chi aveva fatto il suo nome per il vertice della direzione Rai.

La vita privata e la storia con Daniela Ferolla

Vincenzo Novari il prossimo 22 giugno si sposerà con Daniela Ferolla, Miss Italia 2001 e oggi conduttrice di Unomattina su Rai1. I due si sposeranno dopo 20 anni il loro primo incontro: si tratta del secondo matrimonio per lui che è padre di Giulio, nato dalla precedente relazione.

La conduttrice ha decritto Novari così, parlando anche del loro imminente matrimonio: "Lui è una persona veramente speciale. Ci stiamo lavorando, l’abito l’ho scelto con le mie sorelle che sono venute a Roma. Si sono emozionate, soprattutto quando è arrivato quello giusto".