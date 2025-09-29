Oggi il Consiglio comunale di Milano vota la vendita di San Siro, presidio dei comitati in piazza: “Fermatevi”

Alle 16:30 del 29 settembre inizierà la seduta del Consiglio comunale di Milano che si chiuderà con la votazione sulla vendita della Gfu di San Siro a Inter e Milan. Nel frattempo, in piazza della Scala politici e comitati si riuniranno per chiedere la ristrutturazione dello stadio e bloccare la cessione alle squadre.

Lo striscione apparso il 25 settembre davanti Palazzo Marino (foto da LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nuovo stadio di San Siro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire dalle 16:30 di oggi, lunedì 29 settembre, i membri del Consiglio comunale di Milano discuteranno in merito alla vendita della Grande Funzione Urbana di San Siro, che include lo stadio ‘G. Meazza', alle proprietà di Inter e Milan. La seduta è stata convocata "a oltranza" e terminerà con il voto dell'aula, che sia esso positivo o negativo. Fuori Palazzo Marino, in piazza della Scala, dalle 15 inizieranno a riunirsi attivisti e comitati che ritengono che "il destino del ‘Meazza' e dell’intero quartiere non può essere deciso sulla base degli interessi delle società calcistiche e della speculazione immobiliare".

La seduta "a oltranza" e i voti mancanti

La seduta del 25 settembre si era conclusa con un nulla di fatto. La discussione sulla delibera, già approvata dalla giunta lo scorso 17 settembre, si è interrotta intorno alle 20:30 quando i consiglieri di maggioranza sono usciti dall'aula facendo cadere il numero legale. Questa prima fase ha comunque prodotto alcuni risultati: uno su tutti l'idea di stipulare una lista di imprese non soggette a infiltrazione mafiosa e, come annunciato dal Milan, quello di redigere un protocollo con la Prefettura, in modo tale da venire incontro a parte degli interrogativi sollevati dalla Commissione per la Legalità di Nando dalla Chiesa.

Al momento, tra i 49 componenti del Consiglio comunale (compreso Beppe Sala) i favorevoli alla vendita sono 23. Nel caso in cui tutti i consiglieri dovessero essere presenti al momento della votazione, la soglia da raggiungere affinché la delibera passi è di 25 voti. Sono in bilico le decisioni di Monica Romano (Pd) e Marco Fumagalli (capogruppo della lista Sala). Non è escluso, però, che esponenti del centrodestra possano abbandonare l'aula, abbassando così il numero di voti richiesti (è sufficiente la presenza di 15 consiglieri affinché la votazione sia valida).

Leggi anche Perché è saltata la votazione nel Consiglio comunale di Milano sulla vendita dello stadio di San Siro

Il presidio dei comitati

A seguire quanto accadrà all'interno di Palazzo Marino, in piazza della Scala ci saranno esponenti politici e comitati che da tempo si battono contro la vendita del ‘Meazza' e delle aree connesse. "Lo stadio è un'icona che può essere ristrutturata, come dimostrano esperienze simili a Parigi e Madrid", ha scritto Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle: "Milano non può accettare che il nuovo stadio diventi il pretesto per un intervento immobiliare di vasta scala, con centri commerciali, uffici e residenze che cambierebbero radicalmente l’equilibrio del quartiere San Siro. Chiediamo paletti chiari, trasparenza, e un confronto vero tra istituzioni, cittadini e società sportive".

"Alle squadre non interessa la ristrutturazione perché solo con la demolizione e ricostruzione otterrebbero in cambio i diritti edificatori per realizzare nell'area l'ennesimo megacentro terziario e commerciale che è il vero affare dell'intera operazione", ha affermato Elena Sironi, senatrice per il M5S. "Il destino del Meazza e dell’intero quartiere non può essere deciso sulla base degli interessi delle società calcistiche e della speculazione immobiliare", hanno dichiarato da Rifondazione Comunista: "Riteniamo inaccettabile che la logica del profitto privato prevalga sull’interesse collettivo".