Oggi i funerali di Morgan Algeri, morto nel lago di Como: "Buon viaggio fratello" Il pilota 38enne è morto lo scorso 6 gennaio dopo essersi inabissato con l'auto nelle acque de, lago di Como. Si trovava in compagnia della 45enne Tiziana Tozzo: i due erano al primo appuntamento. L'ipotesi del guasto alla macchina.

Si è tenuta ieri sera 19 gennaio la veglia organizzata dalla famiglia di Morgan Algeri nella chiesa parrocchiale di Brembate di Sopra (Bergamo), il paese dove abitava il pilota 38enne scomparso lo scorso sabato 6 gennaio nelle acque del lago di Como. La sua macchina, per cause ancora da accertare, si è inabissata dopo essere precipitata da un parcheggio di via Geno mentre si trovava in compagnia della 45enne di Cantù Tiziana Tozzo: i due, dopo mesi di messaggi sui social, era il primo appuntamento dal vivo.

Un modo per ricordare il pilota, che prima di annegare ha tentato disperatamente di portare in salvo la compagna di fianco a lui: durante la cerimonia si sono susseguiti pensieri, frasi e ricordi in sua memoria da parte di amici e parenti. "Mi chiedo come saranno i pranzi a casa della nonna senza di te. Mi chiedo se sarebbe potuta andare in modo diverso", recita la lettera di una delle nipoti, riportata da L'Eco di Bergamo. "Buon viaggio amico, fratello. Sei entrato nella nostra vita come un uragano".

La salma di Morgan Algeri resterà nella Casa del commiato di Brembate Sopra fino a questo pomeriggio: i funerali si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale del paese.

Nel frattempo proseguono le indagini per risalire alle cause dell'improvviso salto nel vuoto che è costato la vita a Morgan e Tiziana. "Parlavano in macchina, poi l'auto ha fatto uno scatto in avanti e ha sfondato la ringhiera", il racconto di alcuni testimoni. L'ipotesi, ormai certa, è quella del guasto tecnico alla vettura, di cui già il 38enne si era spesso lamentato in passato. "Mi parlò di alcuni problemi con il suv", la dichiarazione agli inquirenti della sorella Barbara. La stessa dell'ex fidanzata Monica: "Sapevo di alcuni problemi di accensione della macchina, era partita all'improvviso".