Il 21 marzo è la data di inizio della primavera, e sarà anche una nuova giornata di passione per i pendolari lombardi. L'organizzazione sindacale Orsa Ferrovie ha proclamato infatti uno sciopero a cui potrebbe aderire il personale di Trenord, azienda partecipata da Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato che gestisce il trasporto ferroviario regionale nella regione padana.

Ancora non sono note le modalità dello sciopero

Al momento non sono ancora noti i dettagli dell'agitazione, che comunque figura tra gli sciopero segnalati sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Stando a quanto finora comunicato, lo sciopero potrebbe durare 23 ore, dalle 3 del 21 marzo alle 2 del 22 marzo. Per tutta la giornata del 21 marzo dunque potrebbero verificarsi disagi per chi utilizza i treni regionali per spostarsi, anche se non sono ancora stati comunicati i treni garantiti e in ogni caso le fasce di garanzia (al mattino e al pomeriggio) per consentire di recarsi al lavoro e tornare a casa, dovrebbero essere garantiti.

Lunedì 8 febbraio l'ultimo sciopero

L'ultimo sciopero nel settore dei trasporti è stato quello nazionale di lunedì 8 febbraio, che ha interessato anche la Lombardia e Milano, dove per quattro ore nella mattinata la metropolitana si è fermata e si sono verificati disagi anche sulla circolazione dei mezzi di superficie. L'adesione all'agitazione, proclamata dai sindacati confederali, è stata alta: 90 per cento dei lavoratori delle aziende del trasporto pubblico locale. Il motivo dello sciopero era stato il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da ormai 4 anni.