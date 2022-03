Nuovo grattacielo a Milano, a San Siro una torre da 22 piani: ecco quanto costeranno gli appartamenti A Milano sarà costruito un nuovo grattacielo da 22 piani. Sorgerà in zona San Siro e farà parte di un complesso denominato Syre e progettato dal prestigioso Studio Marco Piva. I prezzi? Si parte da oltre seimila euro al metro quadro.

A cura di Francesco Loiacono

Lo skyline di Milano è pronto ad arricchirsi di un nuovo grattacielo. Si tratta del progetto denominato Syre che sorgerà in via dei Rospigliosi, zona San Siro, al posto delle scuderie dell'ex Trotto che vennero abbattute, non senza polemiche, nel 2020. Due gli edifici che faranno parte del complesso, progettato dal rinomato studio di architettura Marco Piva. Un primo palazzo sarà alto otto piani, un secondo invece sarà una torre di 22 piani. "Una residenza sempre più green, sostenibile e innovativa", è scritto sul sito dell'immobiliare Abitare co. che si occuperà della commercializzazione dei 120 appartamenti in consegna, secondo il cronoprogramma, a luglio del 2025.

Quanto costerà un appartamento nel nuovo grattacielo di Milano

I prezzi? Sul sito non sono ancora indicati, ma si parla di un costo a partire da 6.200 euro al metro quadro per i diversi tagli proposti: bilocali, trilocali, quadrilocali, pentalocali e attici. La metratura minima sarà 60 metri quadri: significa che per comprare uno dei nuovi appartamenti serviranno almeno 370mila euro.

Il nuovo grattacielo sorgerà in un quartiere in profonda trasformazione. Gran parte del futuro dell'area è legato ovviamente al progetto intorno al nuovo stadio di San Siro, sul quale però le ombre sono ancora tante: da Inter e Milan è arrivato il via libera al dibattito pubblico sul progetto di demolire il vecchio Meazza e costruire un nuovo impianto circondato da altri edifici commerciali, ma sull'intera vicenda pende un possibile referendum per il quale si attende il parere del Collegio dei garanti del Comune. Le prime mille firme sono già state raccolte e, se arriverà parere positivo, ne serviranno altre 14mila per poter poi sottoporre i due quesiti (uno propositivo e uno abrogativo) alla cittadinanza: i milanesi saranno pronti a difendere il vecchio San Siro?