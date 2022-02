Referendum contro l’abbattimento di San Siro: raccolte le mille firme, ora la palla passa al Comune Servivano mille firme per il primo step di sottoscrizione per l’accoglimento del referendum cittadino contro l’abbattimento dello stadio di San Siro a Milano. L’obiettivo è stato raggiunto in dieci giorni e con ampio anticipo sulla data di scadenza.

Servivano mille firme per il primo step di sottoscrizione per l'accoglimento del referendum cittadino contro l'abbattimento dello stadio di San Siro a Milano. L'obiettivo è stato raggiunto in dieci giorni e con ampio anticipo sulla data di scadenza, fissata per il prossimo 5 marzo. A favorire il raggiungimento in tempi brevi del numero minimo di adesioni da parte di residenti in città, è stata la piattaforma online messa a disposizione dal Comune, nonostante ai classici banchetti si siano presentate diverse persone, specialmente fuori dallo stadio prima di Inter-Sassuolo di ieri.

Se tutto andrà bene si voterà tra settembre e ottobre 2022

Adesso occorrerà superare un nuovo step, quello dei garanti comunali che dovranno stabilire se i due quesiti, uno abrogativo e uno propositivo, sono ammissibili. Una volta incassato l'ok, entro quattro mesi il Comitato dovrà raccogliere ulteriori 14.000 firme. Dovessero arrivare, l'idea degli organizzatori è quella di chiamare al voto i cittadini milanesi tra settembre e ottobre di quest'anno. L'intento è quello di coinvolgere direttamente la popolazione nella decisione riguardante il futuro del Meazza. Inter e Milan lo vorrebbero abbattere per costruire un nuovo impianto a ridosso delle case di via Tesio, realizzando dove sorge l'attuale San Siro un parco con grattacieli e centri commerciali. Il Comitato invece si oppone, dichiarando che una struttura architettonica come il Meazza non possa e non debba essere abbattuta e che, al contrario, andrebbe ristrutturata.

I due quesiti del referendum

Il testo del primo quesito:

"Volete voi che sia abrogata la Deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1379 del 05 novembre 2021 avente a oggetto «Proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano”> pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata – con condizioni e prescrizioni – di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse – con condizioni – in relazione ai contenuti degli elaborati progettuali inoltrati in data 6 novembre 2020»?".

Il testo del secondo quesito: