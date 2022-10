Nuove regole anche per entrare in Area C: dal 3 ottobre al vie le restrizioni Non solo le nuove regole per entrare nell’Area B di Milano, da lunedì 3 ottobre aumentano le categorie di auto che devono pagare per entrare in centro a Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Area B Milano (foto da Facebook)

Non solo le nuove (complicatissime) regole per entrare nell'Area B, in vigore dal 1 ottobre, entrano ufficialmente in vigore ulteriori restrizioni anche per entrare nell'Area C, corrispondente al centro della città. Dal 3 ottobre si aumentano le categorie di auto che non possono accedere alla cerchia dei bastioni, senza pagare il ticket.

Le nuove regole su Area C

Nessuno slittamento, come si era inizialmente paventato, per l'entrata in vigore delle nuove regole per accedere all'Area B di Milano e quindi neanche per quelle relative all'Area C, dove già da tempo è previsto il pagamento di un ticket di 5 euro per poter circolare.

Fino al 3 ottobre 2020, tuttavia, erano esentata dal pagamento alcune tipologie di auto, ritenute poco inquinanti. La scelta era determinata dalla volontà di incentivare i milanesi o chi si trova a circolare spesso per il centro di Milano a indirizzare i propri acquisti verso veicoli più ecologici.

E invece ora, ai 165mila i milanesi che dovranno cambiare o demolire l’auto perché non possono più entrare in Area B (483mila se si considera anche l’hinterland milanese), si aggiungono tutti quelli che negli ultimi anni hanno acquistato un'auto ibrida convinti così di poter circolare liberamente per il centro della città.

Stretta sulle auto ibride

Dal 3 ottobre, infatti, anche alcune auto ibride dovranno sborsare 5 euro al giorno per entrare in Area C, anche se probabilmente stanno ancora pagando le rate dell'auto che hanno acquistato proprio per poter entrare nel centro di Milano senza dover acquistare il ticket.

Secondo i dati comunicati dall’Aci, nella provincia di Milano sono 85mila le auto ibride immatricolate e 234 mila in tutta Lombardia, ma non è detto che tutte queste non possano più accedere gratuitamente alla zona a traffico limitato, perché le nuove restrizioni riguarderanno quelle che producono più di 100 grammi per chilometro di CO2.

Non possono invece proprio più entrare in centro a Milano, in analogia coi divieti di Area B, gli Euro 2 benzina e gli Euro 4 e 5 diesel.