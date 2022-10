Perché Area B a Milano potrebbe essere già sospesa Un’altra richiesta di sospendere le nuove regole per l’ingresso in Area B arriva ufficialmente da Regione Lombardia. Il Sindaco Beppe Sala starà a sentirla?

A cura di Fabrizio Capecelatro

È entrata in vigore soltanto il primo di ottobre e già Area B potrebbe essere, almeno momentaneamente, sospesa. A chiederlo, dopo le amministrazioni comunali di diversi paesi della provincia di Milano, ora è anche Regione Lombardia. La motivazione della sospensione, almeno parziale, del provvedimento è ovviamente da ravvisare nella difficile situazione causata dalla crisi energetica, con il conseguente aumento dei prezzi.

La mozione di Regione Lombardia

Il gruppo consiliare della Lega ha presentato nella seduta del 18 ottobre 2022 una mozione al Consiglio Regionale per proporre di chiedere al Comune di Milano di sospendere temporaneamente le nuove regole per l'accesso in Area B, in particolare quelle che vietano la circolazione delle auto diesel fino a Euro 5 e benzina fino a Euro 2.

"La decisione unilaterale del sindaco di Milano Giuseppe Sala sull'area B rappresenta un colpo durissimo per il tessuto economico lombardo, in particolare per le imprese, artigiani, liberi professionisti. Chiedere questo sacrificio in un periodo caratterizzato da un forte aumento dei costi è un atto totalmente privo di buon senso", ha commentato il capogruppo della Lega Roberto Anelli, che è anche il primo firmatario della mozione.

Secondo il Carroccio le nuove regole su Area B "obbligheranno migliaia di persone, piccoli artigiani, commercianti, imprese e liberi professionisti, già provati dalla difficile situazione economica e dal caro energia, ad effettuare nuovi investimenti al fine di poter conservare la propria attività". Sono, infatti, 165mila i cittadini che dovrebbero cambiare l'auto per accedere in città o pagare le salate multe.

La mozione è stata approvata con 39 voti favorevoli e 9 contrari e quindi ora la giunta guidata Attilio Fontana dovrà formalizzare la richiesta nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala di tenere in considerazione la possibilità di sospendere le nuove regole dopo appena 19 giorni dalla loro entrata in vigore.

L'ipotesi di una sospensione di Area b

Dal canto suo il primo cittadino milanese ha sempre ribadito che, nonostante le forti opposizioni arrivate da più parti nei confronti delle nuove regole per entrare in Area B, non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro e neanche di rinviare (ormai sospendere) il provvedimento a causa della grave situazione economica in cui versa l'Italia e non solo.

Già il 3 ottobre, all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme, Sala ha ribadito: "Su Area B vado avanti per la mia strada, credo che sia giusto in una politica che è fatta di grandi dichiarazioni. In campagna elettorale poi i politici non hanno il coraggio di fare le cose, io il coraggio ce l'ho".

E alle forze dell'ordine che chiedono deroghe per l'ingresso in Area B, in quanto il personale è spesso costretto a turni che finisco a tarda notte (e talvolta in maniera del tutto imprevedibile), quando i mezzi di trasporto pubblico non sono funzionanti, il sindaco ha risposto: "Le forze dell'ordine non sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ed è chiaro che se noi partiamo con le deroghe non finiamo più".

Viste le premesse, quindi, sarà difficile che ora Sala ascolti proprio Fontana.