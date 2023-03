“Non state sotto alberi e impalcature”, l’allarme della Protezione civile per il vento a Milano È stata diramata l’allerta gialla per le forti raffiche di vento a Milano: “Ai cittadini e alle cittadine si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende”.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata diramata l'allerta meteo gialla per vento: a disporla è stato il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia. La misura partirà nelle prossime ore di oggi, mercoledì 15 marzo. Durerà poi tutto il pomeriggio. Potrebbero quindi esserci rischi per le strutture e per la popolazione. E per questo motivo, la Protezione Civile ha elencato alcune linee guida da seguire.

L'allerta gialla per le forti raffiche di vento

Il nodo di Milano infatti sarà interessato da forti raffiche di vento che arriveranno da nord ovest e colpiranno tutta Regione. Già stanotte infatti si è alzato il vento, una condizione che ha preoccupato alcuni cittadini. Fortunatamente il fenomeno dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio per poi andare via via esaurendosi. Nonostante questo il centro funzionale rischi ci tiene a dare indicazioni ai cittadini per evitare di mettersi in pericolo.

Le raccomandazioni della Protezione civile

In un comunicato stampa infatti è possibile specificare che: "ai cittadini e alle cittadine si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende".

Leggi anche Manganellati ancora i richiedenti asilo in Questura: identificati anche i volontari che li assistono

E non solo, per evitare di mettere in pericolo i passanti la protezione civile di Regione Lombardia ha spiegato che "Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". In ogni caso come sempre accade in caso di allerte "Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi".