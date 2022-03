Non rispettavano le norme sulla sicurezza e assumevano operai in nero: sequestrato cantiere a Luino A Luino (Varese) è stato sequestrato un cantiere dopo che è stato scoperto che non venivano rispettare le norme anti-Covid, quelle sulla sicurezza sul lavoro ed erano stati assunti operai senza un regolare contratto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nessun rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e soprattutto operai assunti senza un regolare contratto: è quanto scoperto dai carabinieri di Luino, in provincia di Varese, che hanno così sequestrato un cantiere. Sono state denunciate cinque persone (ritenute a vario titolo responsabili) e fatto multe per circa duecentomila euro.

Non venivano rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro

Il cantiere edile prevedeva la costruzione di tre villette. Sul posto sono intervenuti degli ispettori per verificare che tutto fosse in regola: dai controlli è però emerso che non venivano rispettate le norme per il contrasto al Covid-19. Non solo. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine, è stato possibile scoprire che non veniva rispettata alcuna norma relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Fondamentali per evitare che si verifichino incidenti.

Operai assunti senza un regolare contratto

Nell'ultimo anno in Lombardia sono stati molti gli operai rimasti gravemente feriti o che hanno perso la vita proprio perché spesso non venivano rispettate le norme di sicurezza. Per questo motivo l'attenzione è massima. Oltre al mancato rispetto delle leggi, i carabinieri hanno scoperto che i responsabili avevano assunto degli operai senza un regolare contratto. I militari, che assicurano che continueranno a svolgere controlli soprattutto a causa dell'aumento di cantieri edili nell'ultimo periodo, hanno quindi proceduto con la denuncia di cinque persone e con le sanzioni. Inoltre il cantiere è stato sequestrato per cinque giorni in attesa di regolarizzare i dipendenti e compensare le mancanze normative.