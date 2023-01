“Non devi toccare né lei né mio fratello”: ragazzo di 19 anni accoltella l’ex compagno della madre “Non devi toccare né mia madre né mio fratello”: così il ragazzo di 19 anni ha esordito prima di accoltellare all’addome l’ex compagno violento della madre a Limbiate (Monza).

"Ti ho detto centomila volte che non devi toccare mia madre e mio fratello": sono queste le parole che un ragazzo di 19 anni avrebbe utilizzato prima di accoltellare l'ex compagno di 38 anni della mamma. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Garbagnate Milanese dove è stato operato d'urgenza. Il 19enne, nato da una relazione precedente della madre, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio.

Adesso si trova in carcere a San Vittore. L'episodio sarebbe avvenuto il 16 gennaio scorso a Limbiate (Monza). Sembrerebbe che, negli ultimi periodi, il clima fosse abbastanza teso: il 38enne, con cui la 58enne ha avuto due figli un 15enne e una bimba, avrebbe più volte aggredito fisicamente e verbalmente la donna. Questi fatti però non sono stati mai denunciati alle forze dell'ordine.

La dinamica del tentato omicidio

La notte del 16 gennaio, l'ex compagno si sarebbe presentato a casa della donna: sarebbe stato sotto effetto di alcol e droga. L'avrebbe aggredita e poi avrebbe colpito con un pugno il figlio di 16 anni, che era intervenuto per difendere la madre. È stato in quel momento che il 19enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e lo avrebbe colpito all'addome.

La vittima sarebbe poi uscita da casa e sarebbe stato soccorso da una passante che lo ha portato in ospedale. Nonostante i tentativi di ripulire il sangue in casa, i carabinieri hanno trovato diverse tracce. Interrogata dal pubblico ministero di turno, anche la 58enne ha descritto un clima di violenze in casa. Come spiegato a Fanpage.it, non si potrà parlare di legittima difesa perché "la reazione non è proporzionale all'offesa".