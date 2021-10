No Green Pass: nuova protesta a Milano, in migliaia in corteo non autorizzato Circa 8000 persone in piazza a Milano per la protesta No Green Pass. Il corteo non autorizzato partito da piazza Fontana sta paralizzando il centro della città. Sulla manifestazione vigila in un imponente dispositivo di sicurezza ma al momento non si registrano incidenti con le forze dell’ordine come avvenuto lo scorso sabato.

A cura di Redazione Milano

Per ora niente incidenti, la manifestazione contro il green pass a Milano di questo sabato ha sfilato per le strade del centro della città senza particolari tensioni. Sul serpentone partito da piazza Fontana ha vigilato un imponente dispositivo di sicurezza delle forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende da fonti della Questura all'interno della manifestazione anche diversi esponenti dell'estrema destra meneghina, ma come già accaduto in precedenza sono ben visibili anche settori dell'antagonismo di sinistra.

C'è uno striscione che recita ad esempio "Lavoratori contro green pass e obbligo vaccinale: ora e sempre resistenza", nel tentativo di mettere in relazione le restrizioni e gli strumenti di controllo sanitari con il fascismo, e chi vi oppone addirittura alla Resistenza al nazifascismo. Lo scorso sabato la manifestazione si era conclusa con gravi incidenti, due persone arrestate e numerose denunce. Per fermare il corteo, la polizia aveva caricato i manifestanti dopo aver intimato di fermarsi numeroso volte. Per gli incidenti del 16 ottobre è in particolare l'area anarchica ad essere finita sotto i riflettori.

Traffico e bus deviati per corteo non autorizzato

A Milano è il 14esimo sabato di fila che si tiene una manifestazione contro le restrizioni prima e contro il green pass poi. Il corteo di oggi è forse il più numeroso: si stima che i manifestanti siano circa ottomila. Inevitabili i disagi per il corteo improvvisato, con la deviazione di una ventina di linee di autobus e tram oltre che naturalmente a ingorghi di macchine rimaste bloccate dal passaggio dei manifestanti.