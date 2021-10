Milano, tensione al corteo no green pass. Manifestante sfida polizia: “Decidiamo noi quando finisce” Momenti di tensione al corteo dei no green pass a Milano. Nella prima serata di oggi, sabato 16 ottobre, arrivato in via Borgogna, al corteo è stato intimato di fermarsi. Al mancato ascolto e, anzi, con il tentativo di sfondare il cordone della polizia da parte di alcuni anarchici, gli agenti hanno effettuato una carica di alleggerimento.

Momenti di tensione al corteo dei no green pass a Milano. Nella prima serata di oggi, sabato 16 ottobre, arrivato in via Borgogna, al corteo è stato intimato di fermarsi. Al mancato ascolto e, anzi, con il tentativo di sfondare il cordone della polizia da parte di alcuni anarchici, gli agenti hanno effettuato una carica di alleggerimento.

La sfida del manifestante: Lo decidiamo noi quando il corteo è finito

Alcuni dei manifestanti sono stati colpiti dagli scudi e dai manganelli ma non si riportano feriti. Altro momento di stallo quando un manifestante si è messo a discutere con un uomo della Digos in merito al termine del corteo. "Lo decidiamo noi quando è finito", ha urlato il manifestante. "No, lo decide la questura", gli ha risposto il poliziotto. Dopo poco, il corteo ha ripreso il cammino in direzione piazza Duomo. In totale, come comunicato dai poliziotti, una persona è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale mentre altre quattro sono state fermate e verranno denunciate. La manifestazione non era stata autorizzata dalla questura e si è svolta per la maggior parte del tempo in modo pacifico. Il corteo è stato sciolto in piazzale Loreto nella tarda serata.

È il tredicesimo sabato di fila che per le strade di Milano si riversano manifestanti che protestano contro l'introduzione del green pass. Fino al sabato scorso la protesta riguardava solo l'utilizzo della carta verde per entrare nei luoghi al chiuso, da oggi anche per il posto di lavoro. A partire da ieri, infatti, tutti i dipendenti devono dotarsi di certificazione verde per lavorare, pena la sospensione senza retribuzione. Partito alle 17, il corteo ha percorso tutte le vie del centro e ha raggiunto anche la sede della Rai.