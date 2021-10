Ancora un corteo di “No green pass” a Milano: scontri con la polizia, fermate 8 persone Otto persone sono state denunciate dopo aver partecipato al corteo dei no green pass che si è svolto ieri, sabato 2 ottobre, a Milano. La manifestazione non era autorizzata e si sono registrati alcuni scontri con la polizia. In totale avrebbero partecipato circa cinquemila persone. Il corteo ha causato alcuni disagi alla circolazione.

A cura di Ilaria Quattrone

La manifestazione dei no green pass in Duomo a Milano (Fonte: LaPresse)

Ancora manifestazioni dei no green pass a Milano: nella giornata di ieri, sabato 2 ottobre, nel capoluogo meneghino si è tenuta un nuovo corteo organizzato da un folto gruppo di contrari alla certificazione verde. In totale sarebbero stati quasi cinquemila i partecipanti. Nel corso della manifestazione, oltre agli slogan contro il presidente del Consiglio Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si sono registrati scontri con la polizia.

Gli scontri con la polizia

In totale sono state fermate otto persone. Anche in questo caso il corteo non era autorizzato dalla Questura e, nuovamente, ha causato diversi problemi alla circolazione della città. Gli attivisti sono partiti da piazza Fontana hanno attraversato piazzale Loreto per poi arrivare fino a via Padova e viale Monza. Tra i vari cori, anche quelli in sostegno al vicequestore Nunzia Schillirò che è balzata agli onori di cronaca per essere salita su un palco durante un presidio e aver espresso la sua contrarietà al Green pass.

Fermate otto persone

I primi tre fermati si sono avuti in zona Porta Venezia quando alcuni manifestanti hanno provato a rompere il cordone delle forze dell'ordine: tutti e tre sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. A un certo punto, proprio in viale Monza, il corteo ha visto alti livelli di tensione: dopo aver bloccato strade e vie, i partecipanti provano nuovamente a sfondare il cordone sotto al ponte della ferrovia e, in questo caso, la polizia ha risposto con qualche manganellata. Tra gli otto fermati, sette dovranno rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e uno di manifestazione non preavvisata.