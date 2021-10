Corteo no green pass a Milano: condannati a 8 e 6 mesi due manifestanti Due manifestanti che avevano partecipato al corteo No green pass a Milano sono stati condannati rispettivamente a otto e sei mesi di reclusione. L’accusa era resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Nella giornata di domani inizierà il processo ad altri due manifestanti che sono al momento agli arresti domiciliari.

A cura di Simona Buscaglia

La manifestazione dei no green pass in Duomo a Milano (Fonte: LaPresse)

Il 26enne arrestato durante la manifestazione "No green pass" dello scorso 2 ottobre con l'accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale è stato condannato a otto mesi, con pena sospesa e non menzione. A deciderlo questa mattina è stata la giudice di Milano Maria Teresa Guadagnino, una volta concluso il processo svoltosi con rito abbreviato.

Un altro giovane manifestante ha patteggiato una condanna di sei mesi

Il ragazzo è stato liberato visto che si trovava in carcere per la misura cautelare perché non aveva una residenza fissa. Un altro giovane, arrestato sempre lo scorso 2 ottobre, e poi andato ai domiciliari, ha patteggiato invece una condanna a 6 mesi di reclusione. Nella giornata di domani inizierà il processo ad altri due manifestanti al momento ai domiciliari.

Gli scontri del 2 ottobre a Milano

Sabato 2 ottobre, nel capoluogo lombardo si era svolta un corteo organizzato da un gruppo di contrari alla certificazione verde. In totale sarebbero stati quasi cinquemila i partecipanti. Durante la manifestazione, i partecipanti mostravano slogan contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il corteo non è stato solo pacifico, si erano infatti registrati degli scontri con la polizia. Cinque persone erano state arrestate con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Anche in questo caso il corteo non era autorizzato dalla Questura e aveva causato non pochi disagi alla circolazione della città. Gli attivisti erano partiti da piazza Fontana, avevano attraversato piazzale Loreto per poi arrivare fino a via Padova e viale Monza.