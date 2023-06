Nessun sospetto sulla mamma di Impagnatiello”: la sua presenza al bar non dimostra alcuna complicità A Fanpage.it gli investigatori hanno rivelato che non vi sarebbero sospetti sulla madre di Alessandro Impagnatiello. Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia che il 30enne fosse stato aiutato nelle fasi successive il delitto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nei giorni si è diffusa la notizia che Alessandro Impagnatiello avesse avuto un complice: una persona che lo abbia aiutato non nel commettere l'omicidio di Giulia Tramontano, la compagna del barman che era incinta di sette mesi, ma nelle fasi successive. In particolare modo per l'occultamento di cadavere e nei tentativi di depistare le indagini.

Era stato riportato che gli inquirenti stessero quindi indagando negli ambienti familiari. Un barista ha raccontato ai giornalisti e agli investigatori che, alcuni giorni dopo la morte della 29enne, Impagnatiello – accompagnato dalla madre – è entrato nel suo locale chiedendo informazioni relativamente alla presenza di telecamere all'esterno del bar.

Gli investigatori non stanno indagando la madre di Impagnatiello

A Fanpage.it, gli inquirenti hanno specificato che non c'è alcun sospetto sulla madre e che, per il momento, non stanno seguendo la pista di un possibile complice. Le indagini si stanno concentrando sulla ricostruzione dell'intera vicenda. Nell'eventualità in cui dovesse emergere un elemento che lasci pensare al fatto che il trentenne possa essere stato aiutato, sarà valutato il da farsi.

I sopralluoghi effettuati a casa di Giulia Tramontano

In questi giorni infatti sono stati effettuati diversi sopralluoghi nell'abitazione dell'uomo e nel garage che avrebbero fatto emergere contraddizioni nel racconto del trentenne. Sono state trovate diverse tracce ematiche e biologiche nell'appartamento e soprattutto in cucina e salotto. Considerato che gli schizzi erano molto lontani, è plausibile che Impagnatiello abbia colpito Giulia alle spalle e l'abbia accoltellata alla gola. Per questo motivo, non sarebbe riuscita a urlare.

La scia di sangue del corpo di Giulia Tramontano

Sono state trovate poi tracce anche sulle scale verso il garage: il luminol avrebbe infatti rivelato segni di trascinamento. Oltre al barista, sono stati ascoltati altri testimoni, tra i quali l'addetto alle pulizie che avrebbe raccontato di aver visto cenere fuori dal garage di Impagnatiello.