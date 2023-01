Nel portafogli di Matteo Messina Denaro la foto del nipote Gaspare Allegra, morto a 37 anni in un incidente Gli investigatori hanno trovato nel portafogli del boss trapanese e ormai ex latitante Matteo Messina Denaro una foto di Gaspare Allegra. Figlio della sorella Giovanna, era deceduto nel marzo del 2021 durante un’escursione sul lago di Como.

A cura di Enrico Spaccini

Gaspare Allegra e suo zio, Matteo Messina Denaro

Non c'erano solo contanti e ricette mediche all'interno del portafogli di Matteo Messina Denaro, ma anche una fotografia di un suo nipote: Gaspare Allegra. Figlio della sorella Giovanna e di Rosario detto "Saro", il 37enne è morto il 21 marzo del 2021 durante una gita sul monte Grisone, sul lago di Como. Per potersi costruire una carriera da avvocato, aveva lasciato Castelvetrano per trasferirsi ad Abbiategrasso. Nella sua Sicilia pesava troppo la parentela che lo legava al boss e superlatitante trapanese arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di ricerche e che, però, sembra non averlo dimenticato.

L'operazione antimafia "Anno Zero"

Allegra collaborava come penalista con l'avvocato Giovanni Bosco nel suo studio di Abbiategrasso. Aveva lasciato a Castelvetrano lo zio Matteo e la mamma Giovanna, ma i residui di quella vita che sentiva tanto lontana lo avevano accompagnato fino in Lombardia. Il 37enne, infatti, era rimasto coinvolto nell'operazione antimafia "Anno Zero" su scommesse illegali online, estorsioni e danneggiamenti scattata nell'aprile 2018.

La stessa operazione che era costata l'ennesimo arresto al padre. Per il gip, Saro Allegra era "in possesso di canali di comunicazione con Matteo Messina Denaro. Canali che, nonostante le lunghe e complesse attività investigative espletate nel corso degli ultimi anni, sono allo stato ancora ignoti". Per questo motivo aveva deciso di tenerlo nel carcere di Terni al 41bis. Il 65enne, però, è deceduto il 13 giugno 2019 in seguito a un aneurisma cerebrale.

"Coinvolto perché nipote di Matteo Messina Denaro"

"È stato coinvolto nell'inchiesta perché nipote di Matteo Messina Denaro", ne era certo l'avvocato Bosco con cui Gaspare Allegra collaborava, "era una bravissima persona, un valido professionista destinato a una brillante carriera, gli volevano tutti bene. Era andato lontano di casa proprio per scappare dal peso delle parentele".

In quella domenica di marzo 2021, il 37enne stava facendo un'escursione con suo fratello Francesco quando è scivolato in un canalone di neve ghiacciata. Poi ha battuto la testa contro una roccia ed è precipitato per 350 metri. L'autopsia ha confermato la natura accidentale della morte. Il corpo senza vita di Gaspare Allegra fu trasportato fino a Castelvetrano, ma non ebbe alcun funerale. Il questore di Trapani Salvatore La Rosa, infatti, lo aveva vietato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ancora una volta, per il peso della famiglia.