Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci Milano cancella il murale di Giovanni Falcone Il murale in piazza San Babila dedicato al giudice Giovanni Falcone è stato cancellato nel giorno dell’anniversario della sua morte.

A cura di Giorgia Venturini

Proprio nella giornata anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, "il Comune di Milano ha ordinato la censura del murale dedicato proprio al giudice palermitano", così sostiene l'artista. Il Comune contattato da Fanpage.it ha precisato che cancellarlo non è stato una loro decisione. Resta il fatto che in piazza San Babila è scomparsa l'immagine del magistrato nel giorno dell'anniversario della sua morte.

Si tratta dell'opera dell'artista AleXsandro Palombo apparsa sui muri di piazza San Babila a Milano lo scorso 22 febbraio in difesa del 41 bis, ovvero il carcere duro voluto da Giovanni Falcone per isolare i boss di mafia e detenuti per terrorismo così da evitare possibili contatti con la loro organizzazione criminale.

Perché è stato realizzato il murale

L'opera era stata realizzata quando si succedevano in tutta Italia manifestazioni in strada da parte del movimento che si oppone con forza alla carcerazione in regime di 41bis di Alfredo Cospito, l'anarchico che per qualche mese ha intrapreso lo sciopero della fame. Con il suo murale Palombo ha sottolineato l'importanza di non dimenticare le vittime innocenti delle mafie e del terrorismo. Oggi, 23 maggio, 31 anni dopo la strage di Capaci, è arrivata la decisione di censura dell'opera da parte di Palazzo Marino.

La dichiarazione dell'artista

"Censurare quest'opera – ha dichiarato AleXsandro Palombo – equivale a seppellire la memoria e uccidere le idee del Giudice Falcone una seconda volta. È terribile che nel giorno dei ricordo delle vittime della strage di Capaci il comune di Milano abbia preso una tale decisione, censurare l'opera che celebra il Giudice Falcone è un atto gravissimo verso la memoria e nei confronti di tutte le vittime di Mafia". Ora l'opera è stata cancellata.