‘Ndrangheta infiltrata negli appalti per i lavori della ferrovia: sequestrati oltre 10 milioni di euro Sono stati sequestrati oltre 10 milioni di euro a undici aziende che sarebbero state coinvolte nei lavori di manutenzione della rete ferroviaria in tutta Italia: a occuparsi di questi lavori sarebbe stato un gruppo vicino alla cosca denominata Nicoscia-Arena di Isola di Capo Rizzuto.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il Comando provinciale di Milano della Guardia di Finanza, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia, ha sequestrato oltre 10 milioni di euro a 11 società coinvolte nei lavori per la manutenzione delle linee ferroviarie. Le indagini dimostrerebbero infatti che "un gruppo di soggetti contigui alla cosca denominata Nicoscia-Arena di Isola di Capo Rizzuto", in provincia di Crotone, si sarebbero occupati della manutenzione dei binari.

Le pseudo aziende intestate a prestanome

L'inchiesta si lega a una precedente indagine, svolta dalle Fiamme Gialle di Varese, Milano e Verona, che a febbraio 2022 aveva portato all'arresto di quindici persone – condannate poi in primo grado – e al sequestro di 6,5 milioni di euro. Sulla base di quanto scoperto dagli inquirenti, sembrerebbe che questo gruppo abbia effettuato per anni la manutenzione della rete ferroviaria italiana. Per farlo, avrebbe utilizzato delle aziende "pseudo-metalmeccaniche" – che avrebbero avuto sede a Varese, Verona e Crotone – per realizzare i lavori.

Molte di queste erano intestate a prestanome: non avrebbero infatti avuto una struttura aziendale, ma avrebbero avuto solo lo scopo di fornire manodopera alle undici imprese che avrebbero ricevuto i lavori dall'azienda appaltante.

Leggi anche Sottrae 1 milione alle società di cui gestiva i conti, la contabile aveva in casa un centinaio di borse di lusso

Evase le tasse per oltre 10 milioni di euro

Gli investigatori hanno poi scoperto che erano state emesse moltissime fatture false per coprire i contratti di manodopera specializzata e di noleggi mezzi proprio per eludere la normativa antimafia. Avrebbero quindi evaso le tassi per un totale di 10.273.420 euro che sono stati poi sequestrati.