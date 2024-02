Nasconde l’auricolare nell’orecchio per un esame, ma finisce all’ospedale: non riusciva a estrarlo È stato scoperto dall’esaminatore e denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Como: per affrontare l’esame scritto della patente di guida, un 25enne aveva nascosto un micro-auricolare nelle orecchie e una videocamera all’interno del giubbotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato scoperto dall'esaminatore e denunciato dai finanzieri del comando provinciale di Como: per affrontare l‘esame scritto della patente di guida, un 25enne aveva nascosto un micro-auricolare nelle orecchie e una videocamera all'interno del giubbotto. Un complesso sistema che consentiva all'esaminando di comunicare con una terza persona collegata dall'esterno, facendole visionare le domande sul compito d'esame e consentendole così di suggerire le risposte corrette.

I finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno così sorpreso, nel corso di una sessione d’esami per il conseguimento della patente di guida categoria “B” tenutasi presso la locale Motorizzazione Civile, uno dei candidati mentre tentava di imbrogliare e passare la prova senza aver studiato. Il giovane, per non farsi scoprire, aveva inserito l'auricolare nel profondo del condotto uditivo: per estrarre il dispositivo è stato necessario l’intervento di un medico, che ha scongiurato la presenza di eventuali danni.

Il candidato dimesso dall’ospedale, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria secondo la normativa vigente, mentre l'astuto kit tecnologico è stato sequestrato dai militari. Si cercano ora i complici del 25enne.