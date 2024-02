Chiama un carroattrezzi dicendo di aver dimenticato le chiavi dell’auto: in realtà voleva rubarla Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato per tentato furto: ha cercato di rubare un’auto chiamando il carro attrezzi fingendo di aver perso le chiavi della macchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Aveva finto di aver dimenticato le chiavi della macchina quando ha chiamato il carro attrezzi, ma alla fine è emerso ben altro. Così un ragazzo di 28 anni ha provato a rubare un'auto: con questa scusa infatti l'obiettivo del 28enne era proprio quello di portarsi via un Mercedes classe A in via balduccio da Pisa a Milano. Ma il suo piano non è riuscito.

Fermato da alcuni poliziotti che si sono insospettiti

A scoprire tutto quello che stava accadendo sono stati alcuni poliziotti che sono passati fermati per chiedere al 28enne cosa stava accadendo. Il ragazzo a quel punto non è riuscito a fornire tutti i dettagli e la cosa ha fatto immediatamente insospettire gli agenti che hanno provveduto con tutti gli accertamenti del caso. In pochi minuti per ilm 28enne è scattato l'arresto per tentativo di furto.

Altri ladri tentano di rubare l'auto della scuola guida

Lo scorso novembre invece a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, due ladri hanno provato a rubare un'auto della Scuola Guida parcheggiata in strada e proprio davanti all'autoscuola. Fortunatamente il proprietario si è accorto in tempo perché ha visto immediatamente quello che stava succedendo dalle telecamere di videosorveglianza della zona: ha visto i due ladri a volto coperto arrivare in un'auto, condotta da un terzo complice, e provare a portare via quella della scuola guida. Così è subito uscito e ha messo in fuga i malviventi.