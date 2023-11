Cercano di rubare l’auto della scuola guida, il titolare esce e li mette in fuga Tentativo di furto nella scuola guida di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Il titolare esce e mette in fuga i ladri. Indaga la Procura della Repubblica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tentano di rubare un'auto della Scuola Guida parcheggiata in strada, proprio davanti all'autoscuola. Ma il titolare se ne accorge grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza trasmesse dai monitor interni, esce e riesce a mettere in fuga i malviventi. È accaduto ieri, lunedì 27 novembre 2023, a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, poco dopo le ore 14,00. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza si vedono i due ladri a volto coperto arrivare in un'auto, condotta da un terzo complice.

Il tentativo di furto ripreso dalle telecamere

I ladri si avvicinano velocemente alla vettura della scuola guida e con un piede di porco riescono in pochi secondi ad aprire lo sportello posteriore e una volta entrati anche quello anteriore. I due entrano nella vettura, ma prima che possano dileguarsi, dall'Autoscuola esce uno dei titolari, che avendo assistito alla scena dai monitor si era accorto di quanto stesse accadendo. L'uomo riesce a mettere in fuga i malviventi, che alla sua vista escono dall'auto. Uno di questi, prima di andare via, però, prova ad avvicinarsi all'imprenditore, agitando minacciosamente il piede di porco che aveva utilizzato poco prima per scassinare la portiera dell'auto.

Poi, però, torna sui suoi passi. I ladri rientrano nell'automobile con la quale sono arrivati e fuggono via. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della Scuola Guida. I titolari si sono rivolti all'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, che sta fornendo l'assistenza legale. La Procura della Repubblica di Napoli Nord, intanto, ha aperto un fascicolo di indagine su quanto accaduto.