Nasconde la droga nelle mutande ed evade dai domiciliari per incontrare una ragazza: arrestato un 17enne Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la polizia lo ha trovato con 99 grammi e mezzo di hashish nelle mutande.

A cura di Giorgia Venturini

La polizia ha trovato un ragazzo di 17 anni con 99 grammi e mezzo di hashish nelle mutande. È quello che è successo nella giornata di ieri mercoledì 6 dicembre lungo viale Geno a Como: gli agenti di polizia si sono insospettiti dopo aver visto il giovane, di origini tunisine e in quel momento in compagnia di una ragazza, innervosirsi alla vista dei poliziotti. Così lo hanno subito avvicinato per chiedergli i documenti, di cui però lui non era in possesso. La ragazza, come precisa Qui Como, invece non ha avuto nessun problema, è risultata incensurata.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno trovato nel borsello del 17enne un coltello sporco di una sostanza scura. Inoltre si sentiva molto forte l'odore di hashish. I poliziotti lo hanno portato in Questura e qui gli hanno trovato 99 grammi e mezzo di hashish nelle mutande.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il giovane si trovava ai domiciliari e, stando alle disposizioni del Tribunale, poteva uscire di casa solo ed esclusivamente per esigenze precise che doveva dichiarare e con determinati orari. Cosa che non era al momento dell'arresto. Ora il 17enne dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato anche per aver dichiarato false generalità, per la mancanza dei documenti di soggiorno al seguito e infine per l’evasione dai domiciliari. Si trova ora nel carcere minorile Beccaria di Milano a disposizione dell'autorità giudiziaria.