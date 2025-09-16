Nasconde il corpo della madre in casa per un anno: disposta la perizia psichiatrica per la figlia

Oggi, martedì 16 settembre, la pm Giulia Angeleri ha deciso che la 60enne accusata di aver nascosto il corpo della madre in casa per più di un anno dovrà essere sottoposta a perizia psichiatrica. L’incarico per la consulenza è stato conferito allo psichiatra Massimo Biza.

Sarà sottoposta a perizia psichiatrica la 60enne di Bergamo accusata di aver nascosto il corpo della madre di 101 anni, Francesca Pettinato, in casa per più di un anno, ora indagata per occultamento di cadavere. Lo ha deciso oggi, martedì 16 settembre, la pm Giulia Angeleri, conferendo l'incarico per la consulenza allo psichiatra Massimo Biza.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini sino a questo momento, il ritrovamento del cadavere della donna mummificato nel letto sarebbe avvenuto lo scorso 10 settembre. L'allarme è stato lanciato dell'altro figlio della donna, che vive a Genova, preoccupato di non ricevere nessun messaggio da giorni. Nello stesso momento, però, anche i vicini di casa avevano segnalato strani odori provenienti dall'appartamento di via De Gasperi. All'ingresso in casa, i poliziotti hanno trovato il cadavere della donna sotto diverse coperte di lana.

A questo punto la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo sulla morte di Pettinato per indagare la 60enne per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato: pare che negli ultimi mesi, infatti, la donna avesse incassato la pensione della madre e l'indennità di accompagnamento richiedendo più volte la 104. Durante l'interrogatorio condotto "in uno stato confusionale", la donna ha riferito che la madre sarebbe morta il 17 settembre dell'anno scorso per cause naturali. Affermazione poi confermata dai risultati dell'autopsia.

Nei prossimi giorni lo psichiatra Biza sottoporrà la donna a dei test all'interno del reparto di Psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova ricoverata dal 10 settembre. La perizia avrà il compito di stabilire se la donna sia capace o meno di intendere e volere.