video suggerito

Muore carbonizzato in un tir a Milano, la vittima è Giurma Petre: l’incendio è divampato mentre dormiva Si chiamava Giurma Petre, il conducente del camion parcheggiato a Milano che è andato a fuoco. L’uomo potrebbe essere stato sorpreso dalle fiamme mentre dormiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Giurma Petre, il conducente del camion andato a fuoco in un parcheggio in via Toffetti all'angolo con via Pecori Giraldi nel quartiere Rogoredo a Milano. L'uomo è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 21.30 di ieri, domenica 8 dicembre. È possibile che la vittima stesse riposando nella cabina: l'uomo infatti potrebbe essere stato sorpreso dall'incendio proprio mentre dormiva. Qualcuno ha notato le fiamme e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici e i paramedici del 118 e gli agenti della polizia locale.

Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno visto la cabina di guida completamente avvolta dalle fiamme. Hanno provato a soccorrere l'uomo, ma non ci sono riusciti. Un agente è rimasto infatti ustionato dopo che ha provato a rompere il vetro del mezzo dalla parte del guidatore. I vigili del fuoco hanno poi spento l'incendio e affidato il 49enne agli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Petre è stato identificato grazie al titolare della ditta per cui lavorava. Gli agenti e i pompieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Sembrerebbe che le fiamme siano partite dal pacco batterie presenti a lato del guidatore. La natura dell'incendio quindi sarebbe accidentale.