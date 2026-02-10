Muore a 30 anni in una sparatoria con la polizia a Rogoredo, 4 agenti indagati per omicidio colposo

Liu Wenham è morto il 7 febbraio in ospedale a Milano. Il 30enne era stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Rogoredo. Quattro agenti ora sono indagati per omicidio colposo, con la scriminante dell’uso legittimo dell’arma.

I rilievi della polizia dopo la sparatoria (foto da LaPresse)

Con la morte di Liu Wenham, cambia l'ipotesi di reato del fascicolo aperto in Procura a Milano a carico di quattro agenti delle Unità operative di primo intervento (Uopi) della polizia di Stato. Le indagini per concorso in lesioni colpose, avviate in seguito alla sparatoria avvenuta l'1 febbraio in via Cassinis a Rogoredo, ora sono per concorso in omicidio colposo visto il decesso del 31enne sopraggiunto lo scorso 7 febbraio in ospedale. Rimane, tuttavia, la causa di giustificazione dell'uso "legittimo delle armi".

Stando a quanto ricostruito finora dalle indagini coordinate dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Simona Ferraiuolo e condotte dalla Squadra mobile della polizia, Wenham nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio avrebbe colpito una guardia giurata di 50 anni con una mazza tra piazza Federico Mistral e via Caviglia e gli aveva portato via la pistola. Il 31enne, di origine cinese, sarebbe poi scappato verso la stazione ferroviaria di Rogoredo.

Un fuoristrada della polizia, con a bordo quattro agenti delle Uopi, lo avrebbe intercettato in via Cassinis. Là Wenham avrebbe sparato con l'arma appena rubata contro i poliziotti, i quali avrebbero risposto al fuoco colpendolo più volte alla testa e a un braccio. Le condizioni del 31enne erano apparse subito gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, è deceduto il 7 febbraio dopo sei giorni di ricovero.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine in modo tale da poter disporre tutti gli accertamenti del caso. Inizialmente, i quattro agenti coinvolti nella sparatoria erano indagati per concorso in lesioni colpose con la scriminante dell'uso "legittimo delle armi". Alla luce del decesso di Wenham, l'ipotesi del reato è cambiata in concorso in omicidio colposo, ma la scriminante è rimasta. Se la causa di giustificazione dell'uso dell'arma dovesse venire confermata anche al termine delle indagini, potrà portare all'archiviazione del fascicolo.