Multato per la quinta volta il professore no vax Mauro Mortara: era al supermercato senza mascherina Arriva la quinta multa per non aver rispettato le norme anti Covid per l’insegnante di Mantova Mauro Mortara: è stato sorpreso ancora una volta a girare per le corsie di un supermercato senza mascherina.

A cura di Giorgia Venturini

Il professore Mauro Mortara (Foto Fb)

Scatta un'altra multa per l'insegnante no vax di Mantova Mauro Mortara: il docente stava facendo la spesa senza indossare la mascherina rifiutandosi, anche quando è stato invitato dal personale del supermercato Lidl di via Cremona a Mantova, di coprirsi naso e bocca. Così lo stesso supermercato ha allertato la polizia che è intervenuta immediatamente e ha provveduto alla sanzione.

Cinque denunce già a carico di Mortara

L'ennesima denuncia arriva una ventina di giorni dopo l'intervento dei carabinieri al supermercato Tosano di Curtatone, sempre in provincia di Mantova. Anche in questo caso, come riporta Il Corriere della Sera, Mauro Mortara si era rifiutato di indossare la mascherina mentre girava per le corsie del supermercato così, ancora una volta, è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Non sono che gli ultimi due provvedimenti eseguiti nei suoi confronti: Mortara è stato sanzionato due volte lo scorso anno scolastico perché non voleva indossare la mascherina a scuola nonostante le richiesta dei suoi alunni e della dirigente scolastica. Ora è la volta dei supermercato: davanti ai poliziotti intervenuti per invitare il docente a mettersi la mascherina, Mortara ha fatto un'arringa contro le mascherine e i vaccini. Per lui così è scattata la quindi multa da 400 euro: oltre alle due a scuola e due nei supermercati, l'insegnante era stato sorpreso a camminare sul lungolago di Mantova con un gruppo di altre persone, nessuno di queste indossava la mascherina nonostante la zona fosse in zona rossa. Intanto il docente su Facebook continua ad appoggiare e diffondere idee no mask, no vax, complottisti e negazionisti della pandemia.