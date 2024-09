video suggerito

Multato per l’Area B, ma la sua automobile era sul carro attrezzi: l’odissea di un artista quasi 90enne Un uomo di quasi novant’anni ha ricevuto una multa a Milano perché la sua automobile è stata ripresa dalle telecamere di Area B. L’artista Antonio Cazzamali, che vive a Cerro al Lambro, però non si trovava lì: il suo veicolo, infatti, si trovava a bordo di un carro attrezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di quasi novant'anni ha ricevuto una multa a Milano perché la sua automobile è stata ripresa dalle telecamere di Area B. L'artista Antonio Cazzamali, che vive a Cerro al Lambro, non si trovava lì: il suo veicolo, infatti, si trovava a bordo di un carro attrezzi. L'anziano non si è perso d'animo e ha trovato il modo per dimostrare quanto raccontato. In questo modo è stato possibile annullare la sua multa.

La storia è stata raccontata dal quotidiano online MilanoToday. Durante l'estate, si trovava a Melegnano a bordo della sua automobile. A un certo punto, il veicolo è andato in panne e ha dovuto chiamare l'assistenza stradale. Il carro attrezzi ha recuperato l'automobile, una Mercedes, e l'ha trasportata a Milano e in una officina specializzata nella riparazione di mezzi di quella marca.

E proprio in quel momento, è stata fotografata dalle telecamere di Area B che sono installate sulla cintura di Milano. L'artista, dopo diverso tempo, si è visto recapitare la multa nella sua abitazione. Il novantenne ha quindi girato tutti gli uffici comunali fin quando non ha trovato la fotografia che gli serviva. In quella immagine si vede chiaramente che l'automobile non circolava in maniera autonoma, ma era a bordo del mezzo di soccorso. Ha poi presentato un ricorso per autotutela che ha portato ad annullare la multa.