Non si ferma al posto di blocco, si getta nel Naviglio ma non sa nuotare: salvato e arrestato Un uomo di 51 anni è scappato a un posto di blocco a Rozzano (Milano). Nel tentativo di fuga, ha poi deciso di abbandonare l'automobile e proseguire a piedi. Si è gettato nelle acque del Naviglio Pavese senza però saper nuotare. È stato salvato e poi arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, domenica 15 settembre, un uomo è stato arrestato a Rozzano, comune che si trova alle porte di Milano, perché accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento volontario. A finire in manette è un cinquantunenne che ieri sera si trovava a bordo di un'automobile – si tratta di una Fiat Bravo – quando, alla vista dello stop di alcuni agenti appostati sulla strada per alcuni controlli di routine, è scappato. Due pattuglie lo hanno quindi inseguito.

L'automobilista, invece di fermarsi, ha speronato i due veicoli. Un tentativo che ha rischiato di culminare in una tragedia. Ha poi deciso di abbandonare il proprio mezzo all'altezza di via Cassino Scanasio per tentare una fuga a piedi. Infine ha scelto di gettarsi nelle acque del Naviglio Pavese. Il problema è che non sa nuotare. Gli agenti hanno quindi notato la sua difficoltà e si sono gettati per salvarlo. Una volta portato a riva, hanno svolto tutti gli accertamenti del caso.

È emerso che è una persona irregolare sul territorio italiano e che, alle spalle, ha diversi precedenti penali contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la persona. Prima di portarlo in carcere, lo hanno accompagnato in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Una volta dimesso, sarà eseguita la misura cautelare stabilita dal giudice.