Auto parcheggiata blocca il passaggio del tram a Milano: il video dei passanti che la sollevano e la spostano Una Mini nera era stata parcheggiata sui binari del tram ieri domenica 13 ottobre in via Torino a Milano: alcuni passanti hanno sollevato di peso la vettura, lasciando libero il passaggio al mezzo pubblico cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una vera e proprio lezione di forza per i milanesi ieri domenica 13 ottobre in via Torino. Stando a quanto si vede in un video, una Mini nera era stata parcheggiata sui binari del tram, impedendo alla linea 3 diretta in Duomo di proseguire la sua corsa. Una prima ricerca dell'automobilista non è andata a buon fine, così i passanti – senza pensarci troppo – hanno agito: si sono rimboccati le maniche e hanno sollevato di peso la vettura, lasciando libero il passaggio al mezzo pubblico cittadino.

C'è chi ha sollevato l'auto e chi li incitava moralmente con parole di incoraggiamento. Tutto ha avuto un lieto fine: l'auto è stata spostata in pochi minuti e il tram ha potuto continuare la sua corsa. Il gesto dei milanesi ha fatto scattare un lungo applauso da parte degli spettatori che hanno assistito alla scena.

L'autista del tram ha ringraziato. Sul posto è arrivata anche la polizia locale, da capire ancora se è stato preso un provvedimento nei confronti dell'autista delle Mini. Sicuramente nei suoi confronti scatterà una multa.