Parcheggia l’auto in discesa, ma dimentica il freno a mano e blocca il traffico cittadino

Nel primo pomeriggio di mercoledì 2 ottobre, a Monza, un automobilista avendo dimenticato di mettere il freno a mano ha bloccato il traffico cittadino. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Monza Mobilità che hanno permesso il ripristino della circolazione.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 ottobre, a Monza, un automobilista ha mandato in tilt il traffico cittadino. L'uomo dopo aver parcheggiato la macchina si è allontanato dal veicolo con grande fretta probabilmente perché in ritardo. Non avendo inserito il freno a mano ed essendo l'automobile leggermente in pendenza è scesa finendo contro il marciapiede, ostruendo il passaggio dei veicoli in una via con una sola carreggiata.

L'evento è successo intorno alle 14 nell'area di sosta a pagamento di via Pellettier. La circolazione delle automobili è stata interrotta per alcuni minuti in una zona frequentata assiduamente durante le prime ore del pomeriggio a causa della fitta presenza di istituti comprensivi.

È stato necessario l'intervento sul posto degli operatori di Monza Mobilità che, con l'ausilio di un carroattrezzi, hanno rimosso l'auto e permesso il ripristino della circolazione.

Un residente della zona ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Monza Today: "Ho fatto qualche metro e poi mi sono trovato di fronte alcune auto ferme. Sono sceso dall’auto per capire che cosa stava succedendo e non si riusciva a passare perché c’era l’auto in mezzo alla strada, ma sull'auto non c'era nessuno – e prosegue – io per fortuna sono riuscito a fare retromarcia e a cercare un posteggio altrove ma non è stato facile. Il tutto nell’ora di punta con studenti e insegnanti che escono da scuola e quindi serpentoni di auto lungo la strada".

Non è stato ancora possibile risalire al proprietario del mezzo. Fortunatamente il sinistro non ha causato danni alle persone e alle vetture parcheggiate poco distanti.