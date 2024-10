video suggerito

Blocco di pietra si stacca dalla strada e gli danneggia l’auto: “Multato dalla polizia per non averlo evitato” L’uomo stava percorrendo le vie del centro di Milano quando dopo aver sentito un forte botto ha deciso di accostare. Un massello di pavé che si era staccato dal manto stradale ha danneggiato l’auto. All’arrivo delle forze dell’ordine l’automobilista è stato multato per non aver evitato l’ostacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella prima mattinata di mercoledì 23 ottobre, a Milano, un 39enne è stato multato dalla Polizia locale per non aver evitato con la sua auto un blocco di pietra che si era staccato dal manto stradale e che provocato importanti danni al veicolo: "Non c'era alcun ostacolo in quanto la sede stradale prima del mio passaggio era perfettamente allineata: i segni visibili bianchi sono successivi al mio passaggio"; ha aggiunto il conducente come nota nel verbale degli agenti.

La sanzione ai danni dell'automobilista

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Giorno, il 39enne stava percorrendo con la sua auto via Meravigli, in pieno centro a Milano, quando dopo aver sentito un forte botto, ha deciso di fermarsi per capire cosa fosse successo. Sceso dall'auto ha notato come il veicolo fosse stato danneggiato da un massello di pavé che si era staccato.

L'automobilista ha allertato la Polizia Locale, che dopo essere giunta sul posto ha multato il 39enne con una sanzione di 42 euro: è accusato di aver violato il comma 2 dell'articolo 141 del Codice della strada. È stato quindi ritenuto responsabile di non aver evitato l'ostacolo presente sulla corsia. Al momento dei fatti c'erano alcune persone presenti, che hanno preso le difese del 39enne raccontando come al momento del suo passaggio in auto non ci fosse alcun elemento di ingombro lungo la strada.

Leggi anche Auto parcheggiata blocca il passaggio del tram a Milano: il video dei passanti che la sollevano e la spostano

"Non c’era alcun ostacolo in quanto la sede stradale prima del mio passaggio era perfettamente allineata: i segni visibili bianchi sono successivi al mio passaggio", ha detto il conducente al quotidiano Il Giorno.

Le dichiarazioni dell’associazione di categoria Sistema Trasporti

Sulla vicenda si è espressa l'associazione di categoria Sistema Trasporti che ha criticato duramente la mancata manutenzione del tratto stradale: "Invece di pensare alla manutenzione delle strade, il Comune si accanisce su coloro che incappano nella sua incuria".