Motociclista si scontra frontalmente con un furgone, morto un 30enne Un 30enne è deceduto dopo essersi schiantato frontalmente contro un furgone a Caino (Brescia). Il conducente della vettura avrebbe provato a sterzare per evitare l’impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un Fiat Fiorino lungo le coste di Sant'Eusebio a Caino (in provincia di Brescia). L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 agosto, intorno alle 17:10. Il conducente del furgone avrebbe provato a sterzare per evitare l'impatto, ma la moto lo ha centrato lo stesso. In sella alla due ruote c'era un ragazzo di 30 anni.

Lo schianto è avvenuto in uno dei punti più stretti della carreggiata sulla statale 237, chiamata anche via Nazionale. Erano circa le 17:10 e il 30enne, in sella a una Benelli, stava uscendo da una leggera curva. All'improvviso, però, si sarebbe trovato di fronte un Fiorino. Nonostante i tentativi del conducente di evitare l'impatto, i due si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori arrivati sul posto anche con l'eliambulanza. Sul caso ora stanno conducendo alcuni accertamenti i carabinieri del Radiomobile di Gardone e della caserma di Nave. Tra i punti da chiarire, anche chi tra il motociclista e il conducente del Fiorino ha invaso la corsia opposta.