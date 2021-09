Moto si scontra contro un camion: centauro ricoverato in ospedale, è grave Un uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un camion. L’incidente si è verificato a Vestone, comune in provincia di Brescia. Il centauro è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Poliambulanza: ha riportato un trauma cranico e un trauma alla schiena.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente stradale. Una moto si è schiantata contro un'automobile a Vestone, comune in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il centauro in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro e quali siano le responsabilità.

Il centauro ha riportato un trauma cranico e un trauma alla schina

L'allarme alla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 14.16. L'incidente è avvenuto sulla strada SP 237 nei pressi della Frazione Nozza. Il motociclista, di cui non si conoscono le generalità, ha riportato un trauma cranico e un trauma alla schiena. Sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'auto medica, un'ambulanza e un elisoccorso. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia.

A Vergiate morto un ragazzo di 27 anni

Ieri, giovedì 16 settembre, si è verificato un tragico incidente a Vergiate (Varese). Un ragazzo di 27 anni, Mattia Rizzon, è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un'automobile. Sono stati inviati tre mezzi di soccorso, tra cui un elicottero, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il 27enne è morto praticamente sul colpo. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gallarate. Mattia, secondo il racconto di un amico, durante la prima fase della pandemia aveva donato duecento mascherine.