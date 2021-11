Moto si schianta contro un’auto e prende fuoco: muore sul colpo un uomo di 48 anni Un uomo di 48 anni è morto dopo essersi scontrato contro un’auto: avrebbe perso il controllo della sua moto che poi ha preso fuoco. Per il 48enne sono stati inutili i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella sera di ieri a San Colombano al Lambro, nel Milanese. Qui un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Dalle prime informazioni il 48enne era in sella al suo scooter quanto si è scontrato con un'auto: la moto purtroppo ha preso fuoco. Inutili i soccorsi.

L'uomo è morto sul colpo

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto: da quanto riporta Milano Today, l'uomo verso le 19 stava viaggiando sulla provinciale 23 quando è andato a sbattere contro una Mito guidata da una donna di 60 anni. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto: l'impatto è stato violentissimo. Lo scooter finito poi contro il guardrail e ha preso fuoco. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma purtroppo non hanno potuto far altro che confermare il decesso. Tutte i tentativi di rianimarlo non sono andati sufficienti a salvargli la vita. Lievemente ferita e sotto shock invece la donna che è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Ora toccherà ai carabinieri cercare di ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Stando a dei primissimi accertamenti il 48enne potrebbe aver invaso la corsia opposta di marcia andando a schiantarsi contro l'auto della 60enne che arrivava proprio in quel momento.

