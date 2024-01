Morta con l’auto nel lago di Como: carro funebre si perde e finisce nella bufera, funerali rinviati I funerali di Manuela Spargi si sarebbero dovuti tenere venerdì 5 gennaio: l’autista del carro funebre ha sbagliato strada ed è finito in mezzo alle montagne, dove era in corso una bufera di neve. Soccorso, era quasi assiderato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

I familiari di Manuela Spargi, la donna morta il 2 gennaio dopo essere precipitata con la sua auto nel lago di Como a Lecco, hanno vissuto una doppia tragedia. Hanno aspettato per ore il feretro della propria congiunta nella chiesa di Milano dove si sarebbero tenuti i funerali: invano, perché l'autista del carro funebre era bloccato in una strada di montagna, impossibilitato a tornare indietro a causa di una bufera di neve. Impossibile avvertire i familiari: in quel punto, infatti, non c'era campo per telefonare. E sarebbe potuta finire in tragedia anche per l'autista, costretto a fare dieci chilometri a piedi nella tormenta per trovare qualcuno che lo aiutasse, dato che era impossibilitato a chiamare i soccorsi dal punto in cui si trovava.

Il triste episodio è avvenuto ieri sera, mentre il carro funebre è stato recuperato solo oggi dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con la bara rimasta incustodita per ore in mezzo alla bufera. Dalle prime informazioni, sembra che l'autista abbia sbagliato strada per un errore con il navigatore: da Colico, invece di imboccare la superstrada 36 per raggiungere Milano, ha preso una strada di montagna che in inverno rimane sempre chiusa, rimanendo così bloccato in mezzo alla neve al passo di Dordona. Non è riuscito a tornare indietro, né a telefonare: si è quindi avviato a piedi per cercare aiuto.

L'uomo è stato trovato dai volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Dopo la lunga camminata in mezzo alla bufera, infatti, era quasi assiderato. Il carro funebre è stato recuperato oggi dai Vigili del Fuoco.

Sconcerto e sgomento nei familiari della defunta, la 56enne Manuela Spargi, che hanno atteso per ore l'arrivo del feretro senza sapere cosa fosse successo.