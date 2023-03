Morta a 18 anni dopo una serata a casa con l’amica, il padre: “Non ne avevo idea” La ragazza è stata trovata priva di sensi dal padre dell’amica: le due avevano trascorso la nottata insieme, mischiando alcol e tranquillanti in cameretta. La mattina seguente, la scoperta. “Non avevo idea di cosa facessero in camera né avevo sentore di qualche problema, altrimenti sarei intervenuto”

Foto di repertorio

Senza parole. "Non sapevo niente e non avevo il sentore di qualche problema, altrimenti sarei intervenuto".

È disperato e incredulo, davanti agli investigatori, il padre di una delle due 18enni di Monza che domenica scorsa si sono chiuse in casa per trascorrere una nottata tra alcol e psicofarmaci. Miscela evidentemente fatale per una delle due, che lunedì mattina è stata trovata senza conoscenza e qualche ora dopo è morta all'ospedale San Gerardo, stroncata da un arresto cardiocircolatorio.

Solo l'autopsia, effettuata venerdì e di cui ancora non è stato diffuso il risultato, potrà sciogliere ogni dubbio e fare così luce sulla nottata delle due amiche di Monza. Per il momento, non ci sono elementi che facciano ipotizzare una morte violenta, e il fascicolo aperto in Procura è senza ipotesi di reato.

A dare l'allarme è stato il padre

Quella sera le due amiche tornano da una serata trascorsa fuori in compagnia e decidono di dormire insieme, con il benestare delle famiglie: in casa, infatti, c'è anche il padre di una delle due. È proprio lui che, svegliatosi al mattino seguente per andare al lavoro, si accorge che qualcosa non va. La figlia è in stato catatonico, con gli occhi sbarrati, accusa un malore. L'amica, invece, giace nel letto priva di sensi.

Intorno a loro, nascoste nella cameretta, bottiglie di whiskey, gin e la scatola dei tranquillanti che la 18enne assumeva regolarmente.

Da lì, la corsa in ospedale. La prima ragazza si salva, e si trova al momento ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria infantile del San Gerardo. L'altra non riaprirà mai più gli occhi, e morirà poche ore dopo in terapia intensiva.