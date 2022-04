Moria di pesci nel lago di Pusiano: si cerca il colpevole dello sversamento Oggi martedì 19 aprile nelle acque del lago di Pusiano sono stati trovati decide e decine di pesci morti. Sul posto Polizia Locale e tecnici dell’Arpa stanno cercando di risalire al colpevole dello sversamento.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook Parco Valle Lambro

Brutta scoperta oggi martedì 19 aprile nelle acque del lago di Pusiano, che si trova tra la provincia di Como e quella di Lecco. Qui sono stati trovati decide e decine di pesci morti. La causa? Ancora tutta da scoprire, ma sembrerebbe che i pesci siano stati vittime di uno sversamento illegale di qualche sostanza tossica. A spiegare quanto è successo è stato il presidente del Parco regionale della Valle del Lambro Marco Ciceri. Al lavoro per cercare di capire quanto accaduto c'è la polizia locale di Erba che ha allertato anche i tecnici di Arpa e di Ats. Tutti ora si stanno concentrando sulla zona di via Mazzini.

Sul posto anche i tecnici Arpa

"Anche il Parco regionale della Valle del Lambro sta intervenendo sullo sversamento avvenuto nel lago a Pusiano nella zona di via Mazzini. Le indagini sull’accaduto, che ha causato anche una moria ittica, sono affidate alla Polizia locale di Erba, che si è immediatamente attivata con il supporto dei tecnici di Arpa e Ats, e di ogni altro ente coinvolto, ognuno per la propria competenza e responsabilità", si legge in un post della pagina Facebook del Parco.

Due anni fa pesci morti al parco delle Cave a Milano

Stessa cosa era successa circa due anni fa al parco delle Cave, a Milano. A lanciare l'allarme era stata una segnalazione da parte di diversi cittadini che frequentano la grande area verde alla periferia sud-ovest di Milano. Sul gruppo Facebook degli "Amici del parco delle Cave" diverse persone hanno pubblicato, allarmate, le foto che ritraggono diversi esemplari di pesci morti nel laghetto che si trova nell'ex cava Cabassi, uno dei quattro bacini artificiali che caratterizzano quello che è il terzo parco di Milano per estensione, con i suoi 135 ettari. Anche in quel caso i tecnici Arpa si sono concentrati sulla qualità dell'acqua.